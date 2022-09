भाजपा ने जारी की राज्यों के नए प्रभारी-सह प्रभारी की लिस्ट, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 09 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारियों का वितरण किया है। कई राज्यों के इंचार्ज और को-इंचार्ज को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को पंजाब-हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है। विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया है जबकि हरीष द्विवेदी को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है।

इसे भी पढ़ें- Motivational Story: बैरक में की परीक्षा की तैयारी और सिपाही से अधिकारी बने विनय, पढ़िए संघर्ष भरी कहानी

बिप्लब कुमार देब को हरियाणा भाजपा का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता बिप्लब कुमार देब जी को भाजपा हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपके राजनीतिक अनुभव तथा मार्गदर्शन से निश्चित ही हरियाणा भाजपा का संगठन और अधिक सशक्त और मजबूत होगा।

गौर करने वाली बात है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक अहम बैठक की थी। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। बैठक में भाजपा के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। बैठक के दौरान 140 से अधिक संसदीय क्षेत्रों को चिन्हित कियाय गया है, जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। इन नेताओं से कहा गया है कि वह इन संसदीय क्षेत्रों में जाएं और जमीनी स्तर पर काम करें, जिससे पार्टी को मजबूत किया जा सके। माना जा रहा है कि जिस तरह विपक्ष लगातार भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहा है उसे देखते हुए भाजपा भी अपनी रणनीति को बनाने में जुट गई और एक बार फिर से बूथ स्तर पर पार्टी को कमजोर संसदीय क्षेत्र में मजबूत करने पर जोर देने जा रही है।

BJP appoints party's state incharges & co-incharges for states

Ex-Tripura CM Biplab Deb to be the incharge of Haryana,ex-Gujarat CM Vijay Rupani to be that of Punjab-Chandigarh, ex-Bihar Minister Mangal Pandey to be that of WB & Sambit Patra to be coordinator of northeast states pic.twitter.com/z80tMyGYQw