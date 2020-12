कर्नाटक: गौ हत्या विरोधी बिल को सरकार की मंजूरी, अब भेजा जाएगा राज्यपाल के पास

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु। Anti cow slaughter bill कर्नाटक विधानसभा से पास होने के तीन हफ्ते के बाद गौ हत्या विरोधी बिल को सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार में पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजने की तैयारी है और वहां से भी मंजूरी मिल जाने के बाद ये कानून के रूप में राज्य में लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध और हंगामा किया है। कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ने बिल का जबरदस्त विरोध किया है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अपराध होगा गौ हत्या करना

पशु वध संरक्षण और मवेशी संरक्षण विधेयक (2020) राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में कानून का रूप ले लेगा, जिसके बाद गौ हत्या करना राज्य में कानूनी अपराध की श्रेणी में आएगा। राज्य के कानून मंत्री जेपी मधुस्वामी ने इस बिल के बारे में बताया है कि इस अध्यादेश के कानून बन जाने के बाद राज्य में गायों की अवैध बिक्री, तस्करी और उनका कत्ल रोका जाएगा। हालांकि अगर किसी गाय में ऐसी बीमारी पाई जाती है दूसरी गायों में फैल सकती है तो उस गाय को मारा जा सकता है।

