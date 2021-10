अमित शाह को पहली बार मिलेगी NSG की सिक्योरिटी, जानिए कैसे बदल जाएगा उनका सुरक्षा घेरा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पणजी, 14 अक्टूबर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर गए हैं। वहां वे धारबनडोरा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने पहुंचे हैं। इसी हफ्ते के अंत में उनका अंडमान और निकोबार द्वीप जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन, पणजी और पोर्ट ब्लेयर के दौरे के बीच में उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में काफी बदलाव नजर आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के साथ ही उन्हें हाई-प्रोफाइल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के कमाडों की अतिरिक्त सुरक्षा घेरा भी मिल जाएगा। जानिए आने वाले दिनों में गृहमंत्री की सुरक्षा किस तरह से बदलने वाली है।

English summary

Home Minister Amit Shah will get the security of NSG commandos for the first time, the decision has been taken for visit to Andaman and Nicobar