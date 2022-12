AIIMS दिल्ली के बाद हैकर्स ने ICMR के सर्वर को बनाया निशाना, काउंसिल का दावा- वेबसाइट सुरक्षित

दिल्ली एम्स के 5 सर्वर हैक करने के बाद हैकर्स ने ICMR के भी सर्वर को हैक करने का प्रयास किया। हालांकि, हैकर्स को इसमें सफलता नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक हैकर्स की तरफ से 6000 बार हैक करने का प्रयास किया गया था।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

हैकर्स के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि किसी भी बड़े संस्थान के सर्वर को हैक करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल में हैकर्स की तरफ से दिल्ली एम्स के 5 सर्वर को हैक किया गया था। मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसी बीच हैकर्स की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर को भी हैक करने की कोशिश की गई।

The ICMR website is safe. The site is hosted at NIC Data Centre, the firewall is from NIC and & is regularly updated. NIC was informed through email regarding a cyber attack & has reported that the attack was prevented. ICMR has found the website in the order: Official Sources pic.twitter.com/gp0A3w03e1