'मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं', ससुर और ननद की तरफ से विरोध में प्रचार किए जाने पर रिवाबा का आया बयान

गुजरात चुनाव में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि, उनके पति जडेजा के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का साथ नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है।

गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को जामनगर नॉर्थ में वोटिंग होगी। इस सीट पर भाजपा ने क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को उतारा है। लेकिन रिवाबा का साथ पति जडेजा के अलावा परिवार का अन्य सदस्य नहीं दे रहा है। क्योंकि रवींद्र जडेजा की बहन नयनाबा कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं और जामनगर विधानसभा क्षेत्रों की प्रभारी हैं। यही वजह है कि वे कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। वहीं, उनके ससुर यानि कि जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा भी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं।

Gujarat | Nothing is difficult for me. It isn't first time people in same family are coming from different ideologies. I believe people's support is with BJP. My father-in-law & sister-in-law are campaigning as members of that party. There aren't any issues: Rivaba Jadeja, BJP pic.twitter.com/8TacZFWx47