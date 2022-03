छत्तीसगढ़ में है डायन का मंदिर, सिर नहीं झुकाया तो सजा देती हैं परेतिन दाई, झुकाया तो मिलता है आशीर्वाद !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

बालोद, 22 मार्च। अक्सर आपने डायन की डरावनी कहानियां सुनी होंगी, कहानियों में उसे नकारत्मक शक्तियों की स्वामिनी के तौर पर पाया होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी डायन के बारे में बता रहे हैं, जो देवी का रूप हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में डायन देवी का मंदिर है, जिन्हे लोग परेतिन दाई के नाम से पूजते हैं।

English summary

There is a witch's temple in Chhattisgarh, if you don't bow your head, you get punished, if you bow down, you get blessings