ऋचा जोगी ने कहा- जोगेरिया के लक्षण फिर दिखने लगे हैं, आरपी सिंह बोले- CM भूपेश इस बीमारी के बेहतरीन डॉक्टर

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री ,दिवंगत नेता अजीत जोगी की पुत्रवधु और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे ) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने अपने विरुद्ध दर्ज हुए एफआईआर के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा जोगेरिया के लक्ष्ण एक बार फिर दिखने लगे हैं। चुनावी समर आते ही कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के नेताओं को जोगेरिया हो जाता है। डॉ साहब को भी जोगेरिया हुआ था नतीजा, आज घर में बैठे हैं। वही कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि जोगेरिया बीमारी का इलाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छे से जानते हैं।

Richa Jogi said- Symptoms of Jogeria have started appearing again, RP Singh said- CM Bhupesh is the best doctor of the disease