Transgender Police in Republic Day Parade: 26 जनवरी 2023 को हमारा भारत देश अपनी 73वां गणतंत्र दिवस मानने की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर के लिए बेहद खास होने वाला है क्‍यों कि इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में थर्ड जेंडर सुरक्षाकर्मी भी कदमताल करते हुए मार्च पास्‍ट करते नजर आएंगे। थर्ड जेंडर सुरक्षकर्मी अन्‍य लड़ाकों के संग प्रदेश के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल को सलामी देंगे।

नकस्तियों के दांत खट्टे करने वाले बस्‍तर के लोकल युवक युवतियों को फोर्स में अप्‍वाइंट किया गया है। जिसे बस्‍तर फाइटर नाम से जाना जाता है। बस्‍तर फाइटर के लड़ाकों में पुरुष, महिलाआकं के अलावा थर्ड जेंडर की भर्ती की गई है। जिन्‍होंन कड़ी ट्रेनिंग लेकर पुरुष और महिला जवान के साथ कदम से कदम मिला कर नक्‍सलियों के छक्‍के छुड़ा रहे हैं।

ये जानकारी आईजीपी बस्तर पी सुंदरराज ने दी। उन्‍होंने कहा छत्‍तीसगढ़ में इस साल 26 जनवरी को एक नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर बस्‍तर में आयोजित परेड में बस्‍तर फाइटर में शामिल थर्ड जेंडर कर्मी भी हिस्‍सा लेंगे। उन्‍होंने कहा इससे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश जाएगा।

