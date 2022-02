एक बार फिर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में कुर्सी की लड़ाई, सिंहदेव बोले- राहुल आ रहे है, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश

Chhattisgarh

रायपुर ,01 फरवरी। भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाओं पर विराम लग गया था,लेकिन अब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने में बने हुए है। इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे ठीक पहले के बार फिर सिंहदेव ने यह कहकर सबको चौका दिया है कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले उनपर जान से मारने के आरोप लगाने वाले लोग उनकी छवि ख़राब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल सिंहदेव का इशारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में लॉबिंग करने वाले विधायक बृहस्पति सिंह की ओर है।

फिर नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में कुर्सी की लड़ाई,सिंहदेव बोले-राहुल आ रहे है,मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश

भाजपा नेता ने लगाए है सिंहदेव पर जमीन फर्जीवाड़े के आरोप

आइये अब पूरा मामला समझते है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के खिलाफ अंबिकापुर के बीजेपी नेता आलोक दुबे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंहदेव और उनके परिवार ने करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने नाम करवा लिया लिया था और उसे बाद बेच भी दिया। आरोप भले ही एक भाजपा नेता ने लगाएं हो ,लेकिन सिंहदेव इसे उन्ही की पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से गढ़ा गया राजनीतिक षड्यंत्र मान रहें हैं। जमीन प्रकरण में सिंहदेव ने कहा है कि जिन लोगो ने मुझपर जान से मरवाने के आरोप लगाए थे, वही लोग छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने मेरी छवि पर ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मुझपर लगे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं ,जो चाहे जमीन के दस्तावेज देख सकता है।

बीते साल जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने अपने ढाई साल पूरे किये थे, तब रामानुजगंज विधानसभा से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ही वह विधायक थे ,जिनकी अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली जाकरआलाकमान के सामने सीएम भूपेश बघेल को पद पर बरकरार रखने के लिए लॉबिंग की थी। बृहस्पत सिंह ने इसी दौरान मंत्री सिंहदेव पर आरोप भी लगाया था, क्योंकि वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पद पर बने रहने के पक्ष में है इसलिए टी एस सिंहदेव उनकी जान के दुश्मन है और उन्हें जान से मरवाना चाहते हैं ।

Once again there is a chair fight in Chhattisgarh, Singhdev said – Rahul is coming, so trying to spoil my image