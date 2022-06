राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में हो सकती है क्रॉस वोटिंग , जानिए क्या कहता है वोटिंग का गणित !

Chhattisgarh

रायपुर, 24 जून। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज़ 20 जुलाई को होने वाला है। गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है । छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सत्र 27 जुलाई तक चलेगा , जिसमें 6 बैठकें होंगी। विधानसभा का मानसून सत्र साल 2021 में 26 से 30 जुलाई तक आयोजित हुआ था,जिसमे 5 दिन काम हुआ था। विधानसभा का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है,क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है।

