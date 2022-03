छत्तीसगढ़: न्याय योजना की दूसरी किश्त जारी , 60 मोबाइल एंबुलेंस का भी शुभारंभ

Chhattisgarh

रायपुर, 31 मार्च: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त ट्रासंफर की। साथ ही 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया।

