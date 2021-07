किसान आंदोलन की आड़ में कई किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं, चढूनी भी उनमें से एक- अनिल विज

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 15 जुलाई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लंबे समय से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों और इस पूरे आंदोल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से जुडे़ कई लोग अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 में कई लोग राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने इसे हासिल किया और केजरीवाल बन गए। कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। उनके अपने राजनीतिक हित हैं और गुरनाम सिंह चढूनी भी उनमें से एक हैं।

चढूनी केजरीवाल बनना चाहते हैं

अनिल विज ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन समाधान नहीं चाहते। वे केंद्र सरकार से बात नहीं करना चाहते, उनका मकसद केजरीवाल बनना है। किसान नेताओं में अंदरूनी कलह है। यही वजह है कि उन्होंने गुरनाम सिंह चढूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सात दिन के लिए निलंबित किया है।

बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी को सात दिन के लिए सस्पेंट कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई किसान आंदोलन में राजनीतिक बयानबाजी और पंजाब की जत्थेबंदियों को राजनीति के लिए उकसाने पर की गई है। अब सात दिनों तक चढ़ूनी किसान आंदोलन का मंच इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

मनोहर लाल खट्टर को कहा था पाकिस्तानी

बता दें कि गुरनाम सिंह चढूनी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया था। जिस पर पंजाबी समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं, अनिल विज ने भी उनपर निशाना साधते हुए कहा था कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते और मनोहर लाल खट्टर दिल और आत्म से हिंदुस्तानी हैं, अगर पाकिस्तानी होते तो वहीं रह जाते।

English summary

Many farmer leaders want to become Kejriwal under the guise of farmers' movement, Chadhuni is also one of them - Anil Vij