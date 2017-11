डेढ़ साल के इस बच्चे के बंदर हैं पक्के दोस्त, खेलने-कूदने से लेकर सुबह नींद से भी जगाते हैं

हुबली। कर्नाटक के हुबली शहर में इंसान और जानवर के बीच एक अनूठी दोस्ती देखने को मिली है। इस शहर में एक डेढ़ साल के बच्चे की बंदरों से दोस्ती है। दोस्ती ऐसी की दिन भर उन्हीं के साथ खेलना-कूदना और उन्हीं के साथ रहना। इस दोस्ती ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

डेढ़ साल का ये बच्चा बंदरों का अच्छा दोस्त बन गया है। मजेदार बात ये है कि बंदर ही उसे रोज सुबह नींद से उठाते हैं। इसके बाद बच्चा दिनभर उनके साथ खेलता है और उन्हें खाना भी खिलाता है।

आमतौर पर माता-पिता इतने छोटे बच्चों को ऐसे जानवरों के साथ नहीं खेलने देते, लेकिन इस बच्चे को कोई मनाही नहीं है। इस बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि बंदरों ने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तस्वीरों में भी बच्चे और बंदरों की दोस्ती साफ दिखाई दे रही है।

Karnataka: A 1-and-a-half year boy befriends monkeys and feeds them regularly in Hubli. His family says he is woken up by monkeys everyday at 6 in the morning who return after playing and being fed by him, adds that they have never bitten him. pic.twitter.com/e0WThRmIG5