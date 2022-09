यूट्यूबर Bindass Kavya घर से भागी, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिली, YouTube पर हैं 4 M से ज्यादा सब्सक्राइबर

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,11 सितंबर। यूट्यूबर बिंदास काव्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लापता हो गई थी। परिजनों ने सोशल मीडिया और पुलिस दोनों से मदद मांगी थी, हालांकि शनिवार को काव्या मध्यप्रदेश के टारसी में रेलवे पुलिस को मिल गई। रेलवे पुलिस को कंट्रोल रूम से लापता काव्या के बारे में मैसेज आया था। जिसके बाद रेलवे पुलिस सक्रिय हुई और उसे मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बरामद कर लिया गया। इसके बाद उसके परिजन उसे लेने इटारसी पहुंचे। उसके माता-पिता ने बताया कि बेटी डांटने से नाराज हो गई थी और औरंगाबाद से लखनऊ जा रही थी। बता दे काव्या फेमस इंडियन यूट्यूबर है। उनके यूट्यूब पर करीब 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर है।

ये भी पढ़ें : Bhopal : पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब सलाखों के पीछे कटेगी पूरी जिंदगी



English summary

The family members came to take YouTuber Bindass Kavya to Itarsi, left the house angry due to the scolding of the parents