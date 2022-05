मुख्यमंत्री शिवराज ने सुबह 6 बजे ली अधिकारियों की क्लास, कहा- गरीब का पैसा कोई खा नहीं पाए

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,20 मई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज करीब साढे 6 बजे वीसी के माध्यम से भिंड और सीधी जिले की समीक्षा की। सीएम चौहान ने कहा कि गरीब का पैसा कोई खा नहीं पाए, इसलिए सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री मीना सिंह भी बैठक से वर्चुअली जुड़ी। बैठक में भिंड और सीधी के जिला कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वर्चुअली सम्मिलित हुए।

English summary

The Chief Minister took the class of officers at 6 am, said - no one could eat the money of the poor