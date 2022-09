100 KM की रफ्तार से आ रही थी ट्रेन, रिक्शा लेकर ट्रैक पर पहुंच गया शख्स और फिर..., देखें VIDEO

Aligarh

oi-Vinay Saxena

अलीगढ़, 11 सितंबर: 'किस्मत अच्छी थी तो बचा गया, नहीं तो शरीर के परखच्चे उड़ जाते है', यूपी के अलीगढ़ से सामने आया एक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोग यही बोल रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग का यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक सेकेंड की और चूक होती तो रिक्शा चालक आज इस दुनिया में नहीं होता। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रेन गुवाहाटी से नई दिल्ली जा रही थी। पुलिस ने रिक्शा चालक को पकड़कर जेल भेज दिया है।

The rickshaw puller managed to escape in time. As soon as we got the information, we checked the CCTV footage. The man has been caught and sent to custody. This train was going from Guwahati to New Delhi: Rajeev Verma, Inspector, RPF, Aligarh (10.09) https://t.co/84M6GGgtdm