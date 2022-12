Fact Check: PIB ने CBSE छात्रों को किया अलर्ट, रजिस्ट्रेशन फीस और डेट शीट को लेकर चेताया

CBSE छात्रों को अलर्ट करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने रजिस्ट्रेशन फीस और डेट शीट को लेकर चेताया है।

Fact Check

oi-Love Gaur

CBSE Fake Website alert: एक फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों से रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जा रही है, जिसको लेकर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने अलर्ट जारी किया है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को सचेत करते हुए पीआईबी ने कहा कि वेबसाइट cbsegovt.com फर्जी है और इसका सीबीएसई से कोई लिंक नहीं है। इस वेबसाइट के जरिए छात्रों से आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सीबीएसई रजिस्ट्रेशन शुल्क की मांग की जा रही है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर वेबसाइट का स्क्रीनशॉर्ट जारी करते हुए लिखा- बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों से फर्जी वेबसाइट (https://cbsegovt.com) पर रजिस्ट्रेशन फीस की मांग की जा रही है। इसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट "http://cbse.gov.in" है।

⚠️FRAUD ALERT⚠️

A registration fee is being demanded from students on a fake website (https://t.co/ufLUWFe0lK) for appearing in board examinations#PIBFactcheck

▶️This website is not associated with @cbseindia29

▶️Official website of CBSE is "https://t.co/8Y8fKLU0Mu" pic.twitter.com/0CndyxoVm0