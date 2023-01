Ghulam Nabi Azad Congress में दोबारा शामिल होंगे, अटकलों में कितनी सच्चाई, Fact Check में जानिए

गुलाम नबी आजाद क्या कांग्रेस में शामिल होंगे ? इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है। इन सियासी अटकलों के बीच फैक्ट चेक में जानिए क्या आजाद दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे।

क्या कांग्रेस Ghulam Nabi Azad के दोबारा पार्टी में शामिल होने की अफवाह फैला रही है ? शुक्रवार को ऐसी बातों के सामने आने के बाद कांग्रेस पर अफवाह फैलाने के आरोप लगे। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के फिर से कांग्रेस में शामिल होने की बात में कितना दम है ? जानिए इस फैक्ट चेक में।

आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई है। कांग्रेस में वापसी की अटकलों के बीच कांग्रेस और आजाद दोनों ट्विटर ट्रोल्स के निशाने पर भी आए। आलोचनाओं के बीच आजाद पहले मौन साधे दिखे, लेकिन फिर जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल होने की खबरों को आजाद ने फर्जी करार दिया। बता दें कि आज़ाद 52 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के बारे में चिंताओं के कारण आजाद ने कांग्रेस से अलग होने का ऐलान किया था।

गुलाम नबी आजाद ने सिलसिलेवार ट्वीट में कांग्रेस में वापसी से जुड़ी फर्जी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में मेरे फिर से शामिल होने के बारे में एएनआई संवाददाता की कहानी देखकर स्तब्ध हूं। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक धड़ा अभी भी इस तरह की कहानियां गढ़ रहा है। आजाद ने आरोप लगाया, मेरे नेताओं और समर्थकों का मनोबल गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है।

आजाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, हालांकि मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे ऐसी बातें करने वाले लोगों से अपनी आदतों से बाज आने को कहें। आजाद ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह कहानी पूरी तरह निराधार है।

I dont have any ill will against congress party and its leadership, however I request them to tell these habitual story planters to refrain from doing so.

Once again I would like to insist that this story is completely baseless!