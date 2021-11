Chandra Grahan 2021: 19 नंबर को लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, जानिए कहां और कैसे देखें Live

Astrology

नई दिल्ली, 17 नवंबर। शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन साल 2021 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में केवल पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल और असम में ही आंशिक रूप से नजर आएगा। जबकि उत्तरी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि ज्यादा प्रभावी नहीं होता है लेकिन वैदिक धर्म के मुताबिक हर ग्रहण का असर इंसान पर पड़ता है इसलिए इस ग्रहण के वक्त भी हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। NASA इस ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा।

The second and last lunar eclipse or Chandra Grahan of the year is set to take place on the Full Moon day on November 19, 2021. You can watch this live on www.virtualtelescope.eu., You Tube Channel and Nasa Twitter Account.