Millets : इन अनाजों से बनते हैं 'सुपरफूड', बाजरा जैसे मिलेट्स की खेती में सुनहरा भविष्य

नई दिल्ली, 24 मई : यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच दुनियाभर में खाद्यान्न संकट गहराने की आशंका है। बदलते पर्यावरण और खेती-किसानी में बढ़ते लागत के बीच कौन सी फसल उपजाई जाए, इस बात को लेकर किसानों के बीच लगातार चिंता का माहौल रहता है। हालांकि, किसानों की चिंता को दूर करने का एक शानदार ऑप्शन मोटे अनाज की खेती हो सकती है। मोटा अनाज यानी मिलेट की खेती यूं तो कई इनोवेटिव बात नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2023 को मिलेट ईयर घोषित किए जाने के बाद इसकी चर्चा और डिमांड दोनों बढ़ी है। हैदराबाद स्थित भारतीय कदन्न (मोटा अनाज) अनुसंधान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च- IIMR) एक अनुमान के मुताबिक भारत 170 लाख टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करता है। ये एशिया का 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है।

अफ्रीका में सबसे अधिक 489 लाख हेक्टेयर जमीन पर मोटे अनाज की खेती होती है। उत्पादन लगभग 423 लाख टन होता है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (138 लाख हेक्टेयर खेत में) है। ऐसे में किसानों को ये जानना चाहिए कि मोटे अनाज की खेती यानी मिलेट फार्मिंग में किस तरह के विकल्प हैं, जिन्हें अपनाकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। पढ़िए, मिलेट के मार्केट और किसानों के लिए संभावनाओं पर वनइंडिया हिंदी की विशेष रिपोर्ट



