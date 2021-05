Eid 2021: जानिए कब दिखेगा चांद, किस दिन मनाई जाएगी ईद?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 11 मई। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है, कहते हैं ये महीना सीधे खुदा से साक्षात्कार करने का होता है। एक महीने के रोजे के बाद हर किसी को बस अब ईद का इंतजार है। अगर 12 मई को चांद दिखाई देगा तो ईद 13 मई को होगी और अगर 13 मई को ईद का चांद नजर आता है तो ईद 14 मई को मनाई जाएगी यानी कुल मिलाकर ईद की तारीख चांद पर ही निर्भर करती है। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर चांद की गति पर आधारित है, वैसे परंपरानुसार ईद-उल-फितर का पर्व 'शव्वाल' की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो कि रमजान के महीने के खत्म होने पर शुरू होता है।

According to the islamicfinde 2021 Eid ul Fitr 2021 is likely to be celebrated on 13th May but the exact date will be decided after the sighting of the moon of Shawwal, Read Everything about it.