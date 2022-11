दुर्लभ ‘ढॉक’ संगीत से प्रसन्न होते हैं बाबा कालभैरव, बुंदेलखंड में सदियों से गूंज रहा संगीत

Religion Spirituality

oi-Chaitanyadas Soni

Kalbhairav ​​Ashtami भगवान भोलेनाथ के रौद्र अवतार श्री काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए बुंदेलखंड में प्राचीन काल से ढॉक संगीत बजाया जाता है। सागर में हरीओम विश्वशांति मंडल द्वारा चकराघाट स्थित काल भैरव के मंदिर में आधी रात को ढॉक बजाई गई। इसमें बाबा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए ढॉक संगीत के साथ भजन गाते हैं। इन्हें वीरोठा कहा जाता है। वीर रस के इन भजनों में बाबा की लीलाओं को गाकर उनकी उपासना की जाती है और मनोकामना पूर्ती की कामना की जाती हैं।

मप्र के सागर के हृदय स्थल चकराघाट पर गंगा मंदिर के बाजू में बाबा काल भैरव का मंदिर स्थित है। प्राचीन मंदिर में भैरव अष्टमी अर्थात भैरव जयंती के दिन विशेष पूजन-अर्चन किया जाता है। यहां बाबा की सात्विक रुप से पूजा-आराधना की जाती है। बुधवार को यहां रात करीब 10 बजे से ढॉक संगीत का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ढॉक का आयोजन देर रात तक चलता है। लोग यहां आकर श्री भैरव बाबा की पूजा-अर्चना करते हैं, भैरवबाबा को हवन में आहुतियां देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद ढॉक संगीत में शामिल होते हैं।

क्या है ढॉक संगीत, कैसे बजाया जाता है संगीत

English summary

To please Baba Kaal Bhairav, the tradition of unique Dhak music has been going on in Bundelkhand for centuries. On Wednesday, on Bhairav ​​Ashtami, Baba was worshiped with Dhak Sangeet at the Kalabhairav ​​Temple located in Chakraghat, Sagar. Let us tell you that Dhak music is considered as Satvik and Tantric worship.