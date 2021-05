Akshaya Tritiya 2021: जानिए सोना खरीदने का शुभ-मुहूर्त

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 मई। शु्क्रवार को 'अक्षय तृतीया' का पर्व है, हिंदू पूजा के हिसाब से इस दिन का खास महत्व है, जैसा कि नाम से स्प्ष्ट है कि इस दिन जो भी काम होते हैं, उनका क्षय नहीं होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के जिन सारे शुभ काम किए जाते हैं। 'अक्षय तृतीया' के महत्व का उल्लेख पुराणों में विशेष रूप से है। इस दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी कारण इसे पावन दिन माना गया है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है और इस कारण इस दिन शादी और गृह प्रवेश जैसे शुभ काम किए जाते हैं।

English summary

Akshaya Tritiya 2021 will be celebrated on Friday, May 14, 2021, in India. Here is The auspicious timings to buy Gold and shubh Muhurat & significance, read details.