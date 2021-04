प्रतिबंध खत्म होते ही BJP पर गरजीं CM ममता बनर्जी, बोलीं- मैं फाइटर हूं, बंगाल को नहीं बनने दूंगी गुजरात

West Bengal

कोलकाता, अप्रैल 13। भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा 24 घंटे के प्रतिबंध के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में कूद पड़ी हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बारासात में एक रैली के दौरान फिर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, बंगाल कभी गुजरात नहीं बन सकता। मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने खुद को स्ट्रीट फाइटर भी बताया।

गौरतलब है कि देश के पांच बड़े प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरम है। पंश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान होना है, जिसमें से 4 फेज की वोटिंग पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों में 2 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में पंश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी में बड़ी जंग देखने को मिल रही है। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहीं, वह चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ ले चुकी हैं।

We will not allow Bengal to become Gujarat; Bengal can't become Gujarat. There is no advantage in stopping me: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/ujSkeyhsAt