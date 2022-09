पश्चिम बंगाल : कूच बिहार में BJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान धमाका, दो कार्यकर्ता घायल

West Bengal

oi-Jyoti Bhaskar

कोलकाता, 11 सितंबर : पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के सीतलकुची में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई देसी बम ब्लास्ट हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति अब सामान्य हो रही है।

ईडी और सीबीआई ने हाल ही में की गई छापेमारी के संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा और पश्चिम बंगाल की सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तृणमूल ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है।

#WATCH | West Bengal: Several country-made bombs blasted during BJP's protest in Sitalkuchi, Cooch Behar, due to which 2 BJP workers got injured & were admitted to a district hospital; situation getting back to normal now

BJP protest was in regard to the recent raids by ED & CBI pic.twitter.com/cAwixmKuSE