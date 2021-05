CM ममता का PM मोदी को खत: 'बंगाल को ऑक्सीजन की जरूरत, नहीं मिली तो जा सकती है मरीजों की जान'

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, मई 07। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी अब कोरोना वायरस के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई हैं। चुनाव में जीत दर्ज करते ही उन्होंने कहा था कि कोविड संक्रमण पर नियंत्रण लाना उनकी पहली प्रथमिकता होगी। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएम ममता ने केंद्र सरकार से 550 मैट्रीक टन मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की। सीएम ममता ने यह भी कहा है कि बंगाल को और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है जबकि केंद्र उसे दूसरे राज्यों में सप्लाई कर रहा है।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे पश्चिम बंगाल को भी ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन की मांग करते हुए आज पीएम मोदी को खत भी लिखा। अपनी चिट्ठी में टीएमसी प्रमुख ने कहा, 'कोविड मामलों में उछाल के साथ बंगाल में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है, ऐसे समय में केंद्र अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अन्य राज्यों में कर रहा है। पिछले एक सप्ताह में बंगाल में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 470 मीट्रिक टन से बढ़कर 550 मीट्रिक टन हो गई है। बंगाल सरकार पहले ही केंद्र के समक्ष इस मामले को उठा चुकी है।'

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Modi regarding supply of Medical Oxygen (MO) in the state. CM Banerjee requested PM Modi to issue instructions for an immediate allocation of at least 550 MT per MO. pic.twitter.com/MsManq9uKW