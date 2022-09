चीड़ व देवदार के छिल्लों से बने भैलो के करतब, ढ़ोल की थाप पर रासों, तांदी नृत्य, खास है सीमांत गांव का ये उत्सव

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 17 सितंबर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और गंगा मां के शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में सेल्कू पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बग्वाल की तर्ज पर चीड़ व देवदार के छिल्लों से बने भैलो खेले और रातभर रासों, तांदी नृत्य किया। इस उत्सव में ग्रामीण पारंपरिक पकवान द्यूड़ा, स्वाले, पकौड़े बनाकर मेहमानों को परोसा जाता है।

English summary

The feats of buffaloes made of pine and cedar shells, rasas on the beat of drums, tandi dance, this festival of marginal villages is special