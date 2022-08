खुद कम पढ़े लिखे, दूसरों को चले नौकरी दिलाने,टेम्पो चालक और कुक बन गए नकल गिरोह के सरगना, जानिए पूरी कहानी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 अगस्त। उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण में अब तक एसटीएफ ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसटीएफ की जांच में नकल गिरोह के मुख्य सरगना पकड़े जा चुके हैं। अब तक एसटीएफ की जांच में जिन दो बड़े चेहरों के इस गिरोह में मुख्य भूमिका में होने की बात सामने आई है, उसमें केन्द्रपाल और हाकम सिंह मुख्य सरगना माने जा रहे हैं। जो कि खुद कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उत्तराखंड के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दिलवाने का धंधा चला रहे थे। केन्द्रपाल सिंह टेम्पो चालक जबकि हाकम सिंह ने कुक की नौकरी से काम की शुरूआत की। लेकिन दोनों नकल गिरोह के सरगना बनकर अकूत संपत्ति के मालिक बन गए।

ये भी पढ़ें-UKSSSC पेपर लीक प्रकरण में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, RIMS कंपनी लखनऊ का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार

English summary

Less educated himself, get jobs for others, tempo driver and cook became the kingpin of copying gang, know the full story