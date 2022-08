चाय की चुस्की और गरमा गरम मैगी के बीच प्रकृति की खूबसूरत वादियां, जानिए दून के 5 बेस्ट मैगी प्वाइंट

Uttarakhand

देहरादून, 30 अगस्त। एक तरफ चाय की चुस्की और दूसरे हाथ में गरमा गरम मैगी और सामने खूबसूरत प्राकृतिक नजारा मानों प्रकृति की गोद में बैठकर आनंद लिया जा रहा है। अगर आपका मन भी कुछ ऐसा कर रहा है। तो देहरादून में 5 ऐसे लोकेशन हैं जहां मैगी प्वाइंट के साथ आप कुछ खास भी कर सकते हैं।

