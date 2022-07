बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब गर्भगृह में भी कर सकेंगे प्रवेश

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 जुलाई। केदार बाबा के भक्त अब गर्भगृह में भी प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। समिति ने भक्तों की भीड़ उमड़ने से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। श्रद्धालु सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे।

ये भी पढ़ें-Weather Alert: चार जुलाई तक अलर्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग खुला, लेकिन अब यहां हुआ बंद

English summary

Good news for the devotees of Baba Kedarnath, now you will be able to enter the sanctum sanctorum