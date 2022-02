यूपी चुनाव: अयोध्या में बाबरी के पक्षकार और मंदिर के महंत ने एकसाथ क्यों की दुआ और पूजा ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अयोध्या, 13 फरवरी: यूपी चुनाव में राजनीतिक दल भले ही अपनी-अपनी रणनीति के तहत धार्मिक मसले उभारने की कोशिश करने में जुटे हों, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या का सौहार्द उसी तरह आज भी कायम है, जो वर्षों चले मस्जिद-मंदिर के मुकदमे के दौरान भी नहीं बिगड़े थे। एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी और महंत परमहंस दास ने मिलकर आराधना की है। दोनों की इबादत के तरीके भले ही अलग रहे हों, लेकिन ईश्वर के सामने दोनों की चाहत एक ही है और वह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा जीतकर सीएम बनते देखना।

English summary

Iqbal Ansari, who was a party to the Babri Masjid in Ayodhya and Mahant Paramhans Das of the Hindu side, offer dua and puja together to make UP CM Yogi the CM again