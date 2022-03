योगी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों में जानें कौन हैं सबसे अमीर और कौन सबसे गरीब

Uttar Pradesh

oi-Bhavna Pandey

लखनऊ, 26 मार्च: उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच के द्वारा उत्तर प्रदेश में मंत्रीमण्डल में शामिल किये गये मंत्रियों का सारी जानकारी शेयर की है। इन मंत्रियों की शिक्षा, आपराधिक रिकार्ड के अलावा उनमें कितने अमीर और गरीब हैं इस सब का विवरण शेयर किया गया है।

English summary

Know who is the richest and who is the poorest among the ministers who joined the Yogi cabinet