Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 26 मार्च: एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी 'RRR' ने रिलीज के पहले दिन ही जबरदस्त ओपनिंग की है। शुक्रवार को रिलीज हुई 'आरआरआर' ने पहले बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है। जूनियर एनटीआर और रामचरण जैसे सुपरस्‍टार की फिल्‍म में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस भी नजर आई हैं।

English summary

Alia Bhatt has been seen in the film RRR for 20 minutes, how much is the fee