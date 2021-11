क्या मोदी को बक्शने के मूड में नहीं है किसान, अभी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा किसान आंदोलन

Uttar Pradesh

लखनऊ, 22 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीन कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बावजूद किसान संगठन बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पहले भी किसानों के साथ बहुत वादे किया लेकिन अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया है। इसलिए जब तब संसद में कानून नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने कृषि बिल के अलावा अन्य मांगों पर भी विचार करने की बात कही है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के सभी विंदुओं पर सहमति नहीं जताएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। यूं कहें कि एक तरह से लखनऊ की महापंचायत से किसानों ने यह संदेश दिया कि यह आंदोलन अभी आगे तक चलता रहेगा।

लखनऊ के इको गार्डन में सोमवार को किसान महापंचायत शुरू होते ही लखनऊ के इको गार्डन में 'अजय टेनी को जेल हो', 'मजदूर किसान एकता जिंदाबाद' और 'मोदी, योगी मुर्दाबाद' जैसे नारों से हवा निकल गई। बैठक में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के 1 लाख से अधिक किसान उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहुंचे, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद भी रद्द नहीं किया गया था। गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगर में उत्साही लोगों के लिए चुपचाप भोजन का मंथन किया गया।

मंच से वक्ताओं ने बार बार यही दोहराया कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इस संकल्प के पहले बड़े प्रदर्शन में किसान 26 नवंबर को देश भर के अपने जिलों की सीमाओं पर आंदोलन की शुरुआत की बरसी पर प्रदर्शन करेंगे। माकपा नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 7,000 बलिदान दिए जाएंगे (आंदोलन में अब तक 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं)। मुल्ला ने कहा, 'भाजपा का दिल नहीं बदला है।

पंजाब के कई वक्ताओं ने कहा कि उनसे पूछा गया था कि क्या उनका आंदोलन अब समाप्त होगा जब प्रधानमंत्री ने कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। फिर भी वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश के हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन नहीं दिया जाता, जैसा कि उन्हें पंजाब और हरियाणा में मिल रहा था। पंजाब के किसान नेता जगदीव सिंह दलवाल ने कहा कि, 'हम इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर हम आज वापस जाते, तो हमारे परिवार के पूछने पर हम क्या जवाब देते? आपको क्या नया मिला? हमें इस देश के हर किसान के लिए एमएसपी मिलेगा।"

दलेवाल ने कहा कि केंद्र के साथ एक पूर्व बैठक में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को यह कहकर ताना मारा था कि उनके विरोध के बावजूद भाजपा ने बिहार में चुनाव जीता था। "हमने कहा 'ठीक है, तुम आंदोलन की भाषा नहीं समझते हो; हम आपसे उसी भाषा में बात करेंगे जिसे आप समझते हैं'। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम हमारी प्रतिक्रिया थी।"

मोदी किसानों को वह उपहार दें जो वह चाहते हैं

योगेंद्र यादव ने कहा कि कृषि कानूनों का आसन्न निरसन "मोदीजी एक उपहार वापस लेने जैसा था जो वह किसानों को देना चाहते थे लेकिन एक जो किसान नहीं चाहते थे। यादव ने कहा, "अब जब उन्होंने अपना उपहार वापस ले लिया है, तो उन्हें किसानों को वह उपहार देना होगा जो वे चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम केंद्र सरकार के लिए एक 'छोटी खुराक' थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणामों के रूप में एक 'मजबूत खुराक' देने की जरूरत है जिसके परिणामस्वरूप भाजपा की हार होगी।

संयुक्त किसान मोर्चा-जिसके तहत 50 से अधिक संगठन कृषि मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ने सरकार को मांगों का एक पत्र लिखा। इनमें एमएसपी गारंटी का कार्यान्वयन शामिल है। बिजली संशोधन विधेयक 2020/21 की वापसी; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को हटाना; केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना; किसानों के खिलाफ मामले वापस लेना, और किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को मुआवजा और उनके नाम पर एक स्मारक।

महापंचायत के वक्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में किसानों को यह कहकर ताना मारा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें लखनऊ आना चाहिए। और जिस दिन किसान शहर में थे, उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया था (आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर में थे)।भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'जब तक भारत सरकार हमसे उन सभी मुद्दों पर बात नहीं करती जो हमारे लिए चिंता का विषय हैं, हम नहीं रुकेंगे।

वहीं, यूपी भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि पार्टी ने राज्य चुनाव से पहले ही किसानों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "हम पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों के बारे में किसानों को बताएंगे।" हालांकि बीजेपी ने पिछले हफ्ते से ट्रैक्टर रैलियां निकालना शुरू कर दिया है, और अगले 10 दिनों में, लगभग 30,000 वाहन, किसानों और बीजेपी नेताओं के साथ, पार्टी के झंडे, प्रतीकों और संदेशों के साथ राज्य को पार करेंगे।

