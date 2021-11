मुलायम के जन्मदिन पर भी कम नहीं हुईं अखिलेश- शिवपाल के बीच दूरियां ?, सपा चीफ कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 22 नवंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सुलह के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्दिन के मौके पर चाचा- भतीजे के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है और दोनों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश ने जहां लखनऊ में नेताजी का जन्मदिन मनाया वहीं शिवपाल ने इटावा में अपने प्रशंसकों के बीच बड़े भाई मुलायम सिंह के जन्मदिन पर केक काटा। हालांकि सूत्रों की माने तो देर शाम लखनऊ पहुंचकर शिवपाल यादव ने मुलायम का आशीर्वाद लिया। सवाल यह है कि क्या दोनों ने एक होने का मौका गंवा दिया है या आने वाले समय में इसकी संभावनाएं बची हुई हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो शिवपाल के लखनऊ आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन या विलय को लेकर कोई बड़ा ऐलान अखिलेश कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें-क्या मोदी को बक्शने के मूड में नहीं है किसान, अभी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा किसान आंदोलन

English summary

Even on Mulayam's 83rd birthday, the distance between Akhilesh-Shivpal did not decrease, was the last chance lost before the election