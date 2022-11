FIFA World Cup 2022: बेल्जियम पर ऐतिहासिक जीत के बाद मोरक्को हुआ इमोशनल

Football

oi-Antriksh Singh

मोरक्को फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में बेल्जियम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसके बाद उसके भावुक खिलाड़ी अचरफ हकीमी स्टैंड में अपनी मां के पास गए और उन्हें चूमकर अपनी शर्ट भी दी। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ के अहम मुकाबले में मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया। ये इस टीम के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। (Photo- @IlmFeed Twitter)

मोरक्को की जीत में दो गोल करने वाले खिलाड़ी साबित हुए अब्देलहामिद साबिरी और जकारिया अबोखलाल जिन्होंने दूसरे हॉफ में गोल करके टीम को भावुक करने वाली जीत का दीदार कराया।

इस खेल की शुरुआत बहुत तेज हुई थी जब जीच कास्टेन के पास गए और बॉक्स में एक क्रॉस डिलीवर कर दिया। लेकिन कर्टोइस ने इसे पकड़ लिया और इस मूव ने दूसरे हॉफ का टेंपो सेट कर दिया क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपने मौकों को बनाना शुरू कर दिया था।

पांचवें मिनट में बेल्जियम के लिए सबसे अच्छा मौका आया जब थोरन हजार्ड ने बॉक्स की ओर मिची बत्सुआई एक बढ़िया पास दिया। लेकिन चेल्सी के पूर्व स्ट्राइकर के शॉट को मोरक्को के गोलकीपर मुनीर मोहन मोहम्मद ने पूरी कुशलता से रोककर विपक्षियों को फिर निराश कर दिया।

After Morocco's win against Belgium, Achraf Hakimi went to his mother, gave her his shirt and kissed her on her forehead. pic.twitter.com/0fSuVCcfII