IND vs SA: विराट कोहली ने आखिरी ओवर में किया दिल जीतने वाला काम, आप भी उनके फैसले को करेंगे सलाम

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए टीम को 237 रनों तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने डेविड मिलर के शतक की बदौलत 221 रन बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन 16 रनों से अफ्रीकी टीम यह मुकाबला गंवा बैठी।

अफ्रीकी गेंदबाजों पर भारतीय बल्लेबाजों ने बोला हमला

मैच की पहली गेंद से ही भारतीय बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 96 रन जोड़े। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने महज 18 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। सूर्या ने 18 बॉल में 54 रन बनाए, इस दौरान 5 चौके और 4 छक्के लगाए। सूर्य़ाकुमार युवराज सिंह और केएल राहुल के बाद सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने।

विराट कोहली ने जीता फैंस का दिल

विराट कोहली 20वें ओवर में 49 रन पर थे और स्ट्राइक कार्तिक के पास थी। ऐसे में दिनेश कार्तिक ने उन्हें सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलकर अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए कहा। लेकिन कोहली ने अपने अर्धशतक से ज्यादा टीम के लिए रन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिनेश कार्तिक को बड़े शॉट्स लगाने को कहा। कार्तिक ने दो छक्के की मदद से आखिरी ओवर में 18 रन जोड़े।

