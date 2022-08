CWG 2022: जानें सौरव गांगुली ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर मच रहा है इतना बवाल, जमकर हो रहे ट्रोल

गांगुली ने अपने ट्वीट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए लिखा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मेडल जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन वे निराश होकर घर जाएंगी, आज रात उनका खेल ही ऐसा था।' इस पर ट्रोलर्स गांगुली पर भड़क गए और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा कि महिला टीम को गर्व महसूस करना चाहिए, उन्हें निराश नहीं होना चहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक शक्तिशाली बोर्ड का अध्यक्ष होकर ऐसा मैसेज करना ठीक नहीं है।

Don't know what's wrong in this statement but some people search controversy even nothing to be controversial.I totally Agree with @SGanguly99 what you said. https://t.co/V9qXKKkMCl