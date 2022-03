'अगर वो पोंटिंग न होता तो मैं उसका गला काट देता', शोएब अख्तर ने सुनाया 24 साल पुराना किस्सा

Cricket

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस समय 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिये पहुंची है, जिसके पहले दोनों मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार पाकिस्तान दौरे पर पहुंची है, जहां पर रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच खराब पिच का शिकार हुआ तो वहीं पर करांची के मैदान पर खेला गया दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बचाया जिन्होंने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए अपनी टीम को हार से बचाया।

करांची टेस्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने पुराने दिनों को याद करते नजर आ रहे हैं, जब दोनों टीमों के बीच काफी तीखी तकरार देखने को मिलती थी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी ऐसे ही 24 साल पुरानी एक घटना को याद किया और बताया कि कैसे रिकी पोंटिंग के साथ उनकी झड़प खतरनाक मोड़ ले सकती थी।

English summary

Shoaib Akhtar recalls 24 years old fiery exchange with ricky pointing says Had it not been him I would have chopped head off