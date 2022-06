ऋषभ पंत का नहीं है खुद पर काबू, प्रोटोकॉल्स को ताक पर रख बच्चों के साथ खिंचाई ग्रुप फोटो, वीडियो वायरल

लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को सख्त प्रोटोकॉल्स के तहत फैंस के साथ सेल्फी व फोटोज खिंचाने से मना किया गया है। लेकिन ऋषभ पंत कहां किसी की मानने वाले हैं। रविवार को प्रैक्टिस मैच में लंच के बाद पंत को ब्रेक में कुछ बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचाते हुए देखा गया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। एक ओर जहां, कुछ फैंस उन्हें इस हरकत के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वहीं कुछ उनके इस जेस्चर की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं।

Ground announcer at the #IndiaTourMatch: "During the course of #LEIvIND, India's players will not be signing autographs or taking selfies with any fans."