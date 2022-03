सारी जिम्मेदारियों से दूर होकर खुश हैं कोहली, बोले- अब हमारे पास एक बच्चा है

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बल्लेबाज के रूप में आईपीएल सीजन-15 में खेलने के लिए उत्साहित हैं और इस सीजन में अपनी फ्रेंचाइजी को हर तरह से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। कोहली सोमवार को मुंबई के होटल में आरसीबी शिविर में शामिल हुए और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे।

कोहली ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर होटल के कमरे से आरसीबी किटबैग के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की। साथ ही उन्होंने कैप्शन दिया, "आईपीएल कोने में है और उत्साह हवा में है।" कोहली इस बार बिना कप्तान के पहली बार आरसीबी के लिए खेलते दिखेंगे। ऐसे में कोहली का कहना है कि वह सारी जिम्मेदारियों से दूर होकर खुश हैं। टीम होटल में बायो-बबल में प्रवेश करने से पहले, विराट कोहली ने 'आरसीबी बोल्ड डायरीज' पर अपने पहले विचार साझा किए, जहां उन्होंने आरसीबी में अपने शानदार 15 सालों के बारे में विस्तार से बताया।

यह भी पढ़ें- IPL 2022 : दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खबर, टीम में लाैट आया ये अहम खिलाड़ी

कोहली ने कहा, "वाह, 15 साल। यह काफी अविश्वसनीय है कि आईपीएल इस तरह आया है। बहुत लंबा सफर। नई ऊर्जा है क्योंकि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से दूर हूं। और जीवन एक बहुत अच्छी जगह पर है। अब हमारे पास एक बच्चा है। हमारा एक परिवार है। मेरे लिए जिंदगी के साथ बस चल रही है खुशी और खुशी और बस अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना अच्छा लग रहा है। बस वही करना जो मुझे पसंद है, जो क्रिकेट खेल रहा है। मेरा ध्यान अब इतना स्पष्ट है, और यह इतना क्लियर है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं बस बहुत मजा करना चाहता हूं और आनंद लेना चाहता हूं मैं मैदान पर हूं। और मुझे पूरी तरह से इस टीम और इस फ्रेंचाइजी को दे दो जैसे मेरे पास इतने सालों से और बिना किसी भार के है। मैं एकदम तैयार हूं। "

कोहली अगले दो महीने बायो-बबल की सीमा के अंदर बिताएंगे। क्वारंटाइन होने पर कोहली ने आरसीबी बोल्ड डायरीज पर कहा, "मैं होटल में रहना पसंद नहीं करता। क्योंकि मैं बॉम्बे में हूं और घर यहां से 20 मिनट की दूरी पर है और आप घर नहीं जा सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जगह वही है। आपको बस उन सभी शो से गुजरना है, जिनके साथ आप बचे हैं, एक-दो शो को पकड़ें, एक किताब पढ़ें जिसे आप अभी भी पढ़ रहे हैं और एक घर पर बहुत सारे वीडियो कॉल करने होते हैं।"

English summary

Kohli is happy to be away from all the responsibilities, said – now we have a child