इरफान पठान को 'लाल सिंह चड्ढा' की तारीफ करना पड़ा महंगा, फैंस ने लगाई जमकर क्लास, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली, 11 अगस्त। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) आज यानी 11 अगस्त को रिलीज कर दी गई है। रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म को बायकॉट करने की मांग की जा रही थी। कुछ फिल्म समीक्षकों की मानें तो लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे आमिर खान के करियर की सबसे कमजोर फिल्म बता रहे हैं।

इरफान पठान ने की फिल्म की तारीफ

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह देश के समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ट्वीट किया। इरफान पठान ने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा बेहद मजेदार फिल्म है। इसे देखते समय काफी मजा आया। हमेशा की तरह आमिर खान ने पूरी परफेक्शन के साथ अपना काम किया है। @AKPPL_Official

Had fun watching the movie #LalSinghChaddha Lal will make you fall in love with his goodness. Amir khan as always has played the character with Perfection. Well done @AKPPL_Official on such a feel good movie.