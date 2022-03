'मेरा सबसे खराब साल था 2018', युवा भारतीय बॉलर ने दिया कोहली को करियर बचाने का श्रेय

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप से अपनी कप्तानी को छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों को बढ़ावा मिला उसकी बदौलत आज भी फैन्स को कोहली की कप्तानी की लेगेसी नजर आती है। विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने तो वहीं पर भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर जीत दिलाकर दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने का काम किया और दुनिया भर में भारतीय टीम को एक नयी पहचान दिलायी।

विराट कोहली ने अपने कार्यकाल में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों को तैयार किया और नया बदलाव लेकर आये। भारतीय क्रिकेट टीम के पास अब ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो टेस्ट मैच में 20 विकेट हासिल कर सकते हैं और भारतीय टीम में यह बदलाव लाने का श्रेय कप्तान विराट कोहली के साथ ही कोच रवि शास्त्री को जाता है।

IPL 2022 Mohammad Siraj credits virat kohli to survive in Career says 2018 was worst year for me Any one else had dropped me