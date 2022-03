IND vs SL : जडेजा लगा सकते थे दोहरा शतक, फैंस ने रोहित पर यूं निकाला गुस्सा

Cricket

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे पहले टेस्ट का पहला दिन जहां ऋषभ पंत का था, वहीं दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हार्ड-हिटिंग ऑलराउंडर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर था क्योंकि उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट खेले। जडेजा का खेल ऐसा था जैसे मानो की वह वनडे मैच खेल रहे हों। नतीजतन, 33 वर्षीय जडेजा अपने दूसरे टेस्ट शतक के लिए आगे बढ़े और यहां तक ​​कि वह पहले दोहरे शतक के लिए भी पूरी तरह तैयार दिखे। हालांकि, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की घोषणा कर दी, जिस कारण जडेजा दोहरा शतक नहीं बना सके। जडेजा 175 पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

Fans were waiting for Double century of Ravindra Jadeja, Rohit Sharma declared the innings.

Brahmin player Rohit sharma prevented Rajput player Ravindra jadeja from scoring double century This is What Brahmin patriarchy This is not the India i grew up yoyo xoxo more power to you Jadeja #jadeja

Well crafted century @imjadeja , has helped into a near unassailable situation 👏👏

The Day was Owned by Sir Ravindra Jadeja ⚔️ Deserves Double Century..😣 #INDvsSL | #RavindraJadeja𓃵 pic.twitter.com/bzB6Dl7vn2

Why you declare the inning? #RohithSharma 😤 Our lion was about to score a double century! ☹️ Ravindra Jadeja 175*(228) #RavindraJadeja𓃵 pic.twitter.com/Slgpvzl4ZM

Ravindra Jadeja paid peak Dravidball tax there as Rohit declared the innings after talking to coach Rahul Dravid and Jadeja had to leave his double ton. Meanwhile Sachin to Jadeja, who paid the same tax on 194* when Dravid was captain: :") #INDvSL #testcricket #CricketTwitter pic.twitter.com/ODhVAGzzNK

How you can declare when a person is on 175 Runs & you have 3 days left in the test match …..

He was on the urge of getting his first double century.

Well Played Ravindra Jadeja 175*(228)