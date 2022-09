दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड का उड़ा मजाक, हेयर ड्रायर और प्रेस से सुखाई गई थी नागपुर की पिच

Cricket

oi-Akhil Gupta

नई दिल्ली, 25 सितंबर: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था। बारिश के चलते मैच ढाई घंटे की देरी से हुआ और 8-8 ओवर का मुकाबला खेला गया। ये मैच भी इसलिए हुआ क्योंकि स्टेडियम में पूरे 25,000 दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए पहुंचे थे। हालांकि, मैच शुरू होने से पहले ऐसा कुछ देखने को मिला, जिसने बीसीसीआई को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

Have some shame @BCCI ! What use of that money when you don't have proper drainage system, where does all the money go?

this match is cancelled this is just covered up job.#INDvsAUST20I pic.twitter.com/gpmkbUkmiL