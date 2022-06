'हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कप्तान हैं, हमारी टीम में होता तो अच्छा होता'

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने अपने नाम कर लिया। सबसे ज्यादा श्रेय हार्दिक पांड्या को जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ बताैर कप्तान शानदार रणनीति बनाई बल्कि बल्ले से भी टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए। हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन की पूर्व दिग्गज जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। इस बीच मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी टीम में होते तो अच्छा होता।

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बाॅंड को भी भरोसा है कि यह स्टार ऑलराउंडर इस साल के आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत के लिए शानदार काम करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा। पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद हार्दिक को नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ रुपए में 15वें संस्करण में शामिल किया था।

यह भी पढ़ें- 'मैं हार्दिक को धोनी का जूनियर वर्जन कहूंगा', इस खिलाड़ी ने दिया ये बयान

शेन बॉन्ड ने स्पोर्ट्सकीड़ा से बात करते हुए कहा, "हार्दिक बहुत अच्छे कप्तान हैं। वह मेरे पहले सीजन में आईपीएल में मुंबई आया था इसलिए हमने साथ में काफी समय बिताया। एक अलग फ्रैंचाइजी के लिए एक कप्तान के रूप में कदम रखना उनके लिए शायद एक अलग भूमिका थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे नजरिए से मुझे उसकी याद आती है। हमारी टीम में होता तो अच्छा होता क्योंकि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। भारत को विश्व कप के लिए भी उसकी जरूरत है क्योंकि उसने दिखाया कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी है और वह कितना अच्छा कप्तान है।"

गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने के अलावा हार्दिक ने बल्ले और गेंद दोनों से एक सपना देखा। उन्होंने 15 मैचों में 487 रन बनाए और 8 विकेट लिए। फाइनल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 17 रन देकर 3 विकेट लिए और 2008 के चैंपियन राजस्थान को 130 के स्कोर पर रोक दिया। पांड्या अगली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू होने वाले पांच मैचों के घरेलू T20I के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे। यह पिछले साल नवंबर में T20 विश्व कप 2021 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी को भी पक्का करेगा।

English summary

Hardik Pandya is a very good captain, it would have been better if he was in our team says Shane bond