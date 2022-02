संन्यास के बाद क्या करते नजर आयेंगे क्रिस गेल, सोशल मीडिया पर किया बड़ा खुलासा

Cricket

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज क्रिकेट के विस्फोटक और दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल यूएई में खेले गये टी20 विश्वकप के बाद से मैदान पर सक्रिय नजर नहीं आये हैं। क्रिस गेल ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपने संन्यास का ऐलान नहीं किया है लेकिन जिस तरह से विश्वकप का उनका आखिरी मैच रहा था उसके बाद यही माना जा रहा है कि वो क्रिकेट के मैदान को अलविदा कह चुके हैं। इतना ही नहीं यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने आईपीएल 2022 की नीलामी के लिये भी खुद का नाम रजिस्टर नहीं कराया था।

क्रिस गेल सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस दिग्गज बल्लेबाज ने खिलाड़ी के रूप में अपने करियर को अलविदा कह दिया है। हालांकि अब क्रिस गेल ने अपने सोशल मीडिया पर बात करते हुए ऐलान किया है कि वो भले ही क्रिकेट खेलते नजर नहीं आयेंगे लेकिन क्रिकेट के मैदान से जुड़ रहेंगे। इसको लेकर क्रिस गेल ने अपने करियर के अगले रोल का खुलासा भी कर दिया है।

क्रिस गेल अपने करियर की दूसरी पारी बतौर हेड कोच शुरू करना चाहते हैं और इसके लिये उन्होंने खुद ही पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रैंचाइजियों को यह ऑफर दिया है और बताया है कि वो किस टीम के लिये यह भूमिक निभाते हुए नजर आना चाहेंगे।

क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वो बाबर आजम की कप्तानी वाली कराची किंग्स के हेड कोच बनना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में कराची किंग्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और वो 10 में से 9 मैचों में हारकर लीग से बाहर हो गई है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा,'पीएसएल ध्यान दे, मैं अगले सीजन कराची किंग्स का नया हेड कोच बनने वाला हूं और अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी-यूनिवर्स बॉस।'

गौरतलब है कि बाबर आजम की कप्तानी वाली कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार बुरी तरह फ्लॉप रही है, और सीजन में सिर्फ एक जीत के साथ लीग को खत्म किया। अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर रहने के बाद बड़े बदलाव की दरकार है।

Hey @thePSLt20 - I will be the new head coach next season for @KarachiKingsARY.

There’s no argument in this one! #UniverseBoss 😊😉