'मैंने सुधारी थी उसकी गलतियां', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सुनाई कोहली से जुड़ी अनसुनी कहानी

नई दिल्ली। मौजूदा समय में जब भी दुनिया के सबसे बड़े और टैलेंटेड क्रिकेटर की बात होती है तो उसमें विराट कोहली का नाम जरूर शामिल होता है, जिन्होंने पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। विराट कोहली ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले गये पहले टेस्ट मैच में अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेला था और यह कारनामा करने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। विराट कोहली ने पिछले एक दशक के दौरान कई सारे रिकॉर्ड, उपलब्धियां अपने नाम की और भारतीय क्रिकेट के चेहरे को बदलने का श्रेय भी उन्हे ही जाता है।

इस दौरान उनकी छवि एक आक्रामक क्रिकेटर की बनी रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो अपने रवैये को प्रदर्शन में बदलते नजर आये हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी चंदु बोर्डे ने विराट कोहली में आये इस बदलाव के बारे में बात करते हुए विराट कोहली से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनायी है जो कि उनके अंडर 19 के दिनों से जुड़ी है।

