IPL 2022 में एक गेंद फेंकने पर मिलने थे 3.43 लाख रुपये, पर अब मंडरा रहा बाहर होने का खतरा

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन को शुरू होने में अब कुछ ही हफ्तों का समय बाकी रह गया है, जिसको देखते हुए सभी फ्रैंचाइजियों ने ट्रेनिंग कैम्प की शुरुआत कर दी है। इस फेहरिस्त में 4 बार की खिताबी चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल है, जिसके खेमे में कप्तान धोनी समेत कई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आईपीएल 2022 में पांचवी बार खिताब जीतने का सपना देख रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को सीजन का आगाज होने से पहले बड़ा झटका लगा है, जिसका असर उसके कैंपेन पर भी देखने को मिल सकता है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज के आखिरी मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने तेज गेंदबाज दीपक चाहर चोटिल हो गये थे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गये आखिरी मैच के दौरान उनके दायें पैर के क्वाडरिसेप्स में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वह अपना दूसरा ओवर पूरा नहीं कर पाये थे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। दीपक चाहर ने इस मैच में 1.5 ओवर्स की गेंदबाजी कर दो विकेट हासिल किये थे और पिछले कुछ मैच में काफी जबरदस्त फॉर्म में भी नजर आये थे।

