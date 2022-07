वेस्टइंडीज टूर के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद BCCI ट्रोल, लोगों के फनी मीम्स देख हो जाओगे लोटपोट

नई दिल्ली, जुलाई 06। इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 और फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के दौरे पर जाना है, जिसके लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरे के लिए चुनी गई टीम को लेकर चयनकर्ताओं ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे पहले तो चयनकर्ताओं ने कप्तान बदला है। शिखर धवन को इस दौरे के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया है। साथ ही विराट, रोहित, बुमराह, पंत और हार्दिक पांड्या को आराम दिया है।

सोशल मीडिया पर बीसीसीआई ट्रोल टीम के ऐलान के बाद से ही बीसीसीआई को ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर टीम के ऐलान को लेकर कई फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो आपको लोटपोट कर देंगे। आपको बता दें कि आईपीएल के बाद से चयनकर्ताओं ने रोहित के अलावा 4 खिलाड़ियों को कप्तानी सौंप दी है। इनमें ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के लिए, हार्दिक पांड्या को आयरलैंड दौरे के लिए, जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए और अब शिखर धवन को वेस्टइंडीज टूर के लिए कप्तान बनाया गया है। 2023 वर्ल्ड कप की है तैयारी? वेस्टइंडीज टूर के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही ट्रोलर्स ने सेलेक्टर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि फैंस का एक वर्ग यह कह रहा है कि सीनियर प्लेयर्स को आराम देने के पीछे चयनकर्ताओं की मंशा यह है कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को अच्छे से आजमाया जाए और कप्तानी में भी परीक्षण किए जाएं। वहीं कुछ ट्रोलर्स ने बीसीसीआई को कप्तान बदलने को लेकर भी ट्रोल किया है। टीम सेलेक्शन पर ट्रोलर्स के रिएक्शन - एक यूजर का कहना है कि इंडियन सीनियर प्लेयर पूरी तरह से आईपीएल खेलेंगे, विज्ञापन करेंगे, परिवार के साथ छुट्टियां मनाएंगे, विज्ञापन फिर से, कुछ अंतरराष्ट्रीय गेम खेलेंगे, आराम, कुछ खेल, रेस्ट फिर से और महत्वपूर्ण खेलों में फिर आराम - एक अन्य यूजर ने लिखा है 1 साल के अंदर भारत के लिए 7वां नया कप्तान, यह भारतीय क्रिकेट के बड़े पतन की शुरुआत है, वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम देना और उनसे प्रदर्शन की उम्मीद करना #WorldCup2023 वेल डन #BCCI के लिए अपनी तैयारी शुरू करने का सही तरीका नहीं है।" वेस्टइंडीज टूर के लिए टीम इंडिया शिखर धवन (कप्तान), संजू सैमसन, ईशान किशन, शुबमन गिल, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह

What is the fault of Prithvi Shaw 🤔

Feel for Prithvi Shaw - 56.5 Average and 125 strike rate in List A format but no place in the Indian ODI team when seniors are rested. #BCCI #PrithviShaw #CricketTwitter https://t.co/bWzBBhG9EK — Veer (@VeerUnfiltred) July 6, 2022

